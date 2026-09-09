Минулої доби на Миколаївщині рятувальники загасили 16 пожеж, не пов’язаних з атаками росіян.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

В переважній більшості підрозділи ДСНС працювали на відкритих територіях. Там горіли пожнивні залишки, суха трава, чагарники, сміття.

У с. Білозірка Заводської ТГ Миколаївського району рятувальники спільно з відділенням місцевої пожежної охорони «Заводське» ліквідували пожежу даху житлового будинку. Будівлю вдалось вберегти від повного знищення.

Причини встановлюються. На щастя, постраждалих немає.

Загалом від ДСНС працювали 52 співробітники, 13 одиниць спец техніки. Допомогу на місцях надавали волонтери загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України.

Як повідомляло Інше ТВ, Наслідки російської атаки на Миколаїв (ФОТО, ВІДЕО)