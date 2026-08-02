Інцидент стався у четвер, 30 липня, близько 15:30 просто на вулиці Гдині.

Про це повідомляє RFI Українською з посиланням на Onet.

За попередніми даними, чоловік напав на жінку ззаду, вдарив її дерев’яною палицею по голові, після чого втік у невідомому напрямку. 40-річна громадянка України отримала травми, її обличчя та одяг були залиті кров’ю.

Потерпілу доставили до лікарні, де надали медичну допомогу. Після проходження необхідних обстежень жінку виписали з медичного закладу, її життю нічого не загрожує.

«Правоохоронці аналізують зібрані докази та перевіряють всю інформацію, яка може сприяти з’ясуванню обставин інциденту. На сьогоднішній день результати не вказують на те, що інцидент був злочином, скоєним на ґрунті національної упередженості», – пояснив журналістам речник Головного управління муніципальної поліції Гдині Марек Кобялко.

Тим часом очевидці злочину говорять, що перед цим жінка говорила по телефону українською, що міг почути нападник. Сама постраждала говорить, що не бачила того, хто на неї напав.

Нагадаємо, це вже не перший напад на українців у Польщі.

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