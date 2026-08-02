Юний миколаївець Павло Узун (тренер Горощенко Д.В.) став срібним призером командного чемпіонату Європи серед юнаків до 12 років.

Про це повідомили у Миколаївській шаховій академії, передає Інше ТВ.

У Пардубіце (Чехія) з 26 липня по 1 серпня 2026 року відбувся командний чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат до 12 та до 18 року (класика). Вихованець Миколаївської шахової академії Павло Узун грав у складі збірної України до 12 років.

Склад команди: Денис Фаркаш (Львів), Олександр Шабунін (Вінниця), Павло Узун (Миколаїв) та Артем Кучер (Вінниця).

Як повідомляло Інше ТВ, Шахістка з Миколаївщини здобула дві нагороди чемпіонатів України з шахів серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату (ФОТО)