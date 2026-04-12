З 2 по 11 квітня у м. Жовква (Львівської обл.) відбулись чемпіонати України з класичної гри та швидкої гри RAPID з шахів серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату.

У змаганнях взяли участь 40 спортсменів з різних областей України. Миколаївщину представили Олександра Чубчик (Новоодеський р-н) і Василь Кравченко (Єланецький р-н).

Як повідомляє Миколаївський «Інваспорт», Олександра Чубчик вперше стала учасницею чемпіонату України, проте здобула одразу дві нагороди.

Так, у турнірі з класичних шахів вона виграла 7 з 9 партій, обійшла чемпіонку світу Людмилу Ведерко та виборола перемогу, посівши ІІІ місце та виконала норматив І розряду.

10 квітня відбувся турнір Rapid, і Саша знов виборола бронзову медаль!

Олександра – вихованка Миколаївської обласної шахово-шашкової школи ім. Миколи Шелеста. Перший тренер Дмитро Рахмилевич.

