НАБУ та САП підозрюють Андрія Осіпова у вимаганні $1 мільйона хабаря у громадянина Росії Олександра Кузнєцова. Гроші нібито мали врятувати чоловіка від екстрадиції з України до РФ.

За даними слідства, інший фігурант справи розповідав Кузнєцову, що розмір хабаря Осіпов узгоджує зі своїм «давнім знайомим» Василем Малюком, який на той момент був першим заступником голови СБУ. Події відбувались у 2022-му році.

Більш того, Кузнєцова запевняли, що $200 000 від загальної суми — особисто для Малюка.

Про це «Слідству.Інфо» стало відомо під час засідання суду.

Прокурор САП Андрій Пономаренко повідомив, що під час обшуків у Олександра Кузнєцова у 2022-му працівник СБУ на імʼя Роман порадив росіянину звернутися до колишнього заступника Луганської ОДА Едуарда Лозовського. Той, за словами СБівця, мав допомогти чоловікові уникнути кримінального переслідування та екстрадиції з України до РФ.

Слідство встановило, що за «вирішення питання» Лозовський спочатку попросив $2 мільйона. Водночас Андрій Осіпов нібито зміг знизити ціну до $1 мільйона завдяки своїм звʼязкам в СБУ.

Під час телефонної розмови Лозовський повідомив Кузнєцову, що Осіпов узгоджував суму зі своїм «давнім знайомим» Василем Малюком, який на той момент був призначений на посаду першого заступника голови СБУ.

Ось фрагмент телефонної розмови, яку прокурор зачитав у суді:

Лозовський: Мені цей мільйон доведеться віддати в будь-якому разі. Але я тобі кажу правду. Тебе розірвуть інші люди. Ось і все.

Кузнєцов: У мене просто є сумніви, що Андрій там спілкується з кимось із «високих», з Малюком.

Лозовський: Я ще раз тобі кажу, я особисто був з ним у кабінеті.

Кузнєцов: Чому вони мене ніколи не залишають у спокої?

Лозовський: Я до війни, до його звільнення, особисто був у нього в кабінеті. Це по-перше. По-друге, я тобі ще раз кажу: із цих 800 000 конкретно 200 000 — особисто його.

Прокурор САП стверджує, що матеріали справи свідчать про особисте знайомство Осіпова з Малюком. У розмовах чоловік називає себе частиною «команди» Малюка і вживає фразу: «я з ВВ» (використовуючи ініціали Василя Васильовича).

Крім цього, за даними слідства, на записах Осіпов обговорює дружину Малюка Юлію та згадує про спільне минуле, називаючи його «хуліганом коростишівським», який досяг високого рівня.

Одну із записаних Осіповим розмов прокурор ідентифікує як діалог з Малюком.

Співрозмовник Осіпова скаржився на надзвичайну завантаженість після призначення: постійні засідання РНБО, селекторні наради у президента тощо. Ця розмова відбулася 20 липня 2022 року — через два дні після того, як Василя Малюка було призначено тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ.

«Слідство.Інфо» звернулося до Служби безпеки України із питаннями про те, чи причетний Василь Малюк до вимагання хабаря та чи знайомий він з Андрієм Осіповим. Відповідь опублікуємо.

Крім Малюка, у розмовах Осіпова згадується один з начальників підрозділів Департаменту захисту національної державності СБУ Олександр Ковальчук, колишній начальник УСБУ в Житомирській області Сергій Лисак, генерали СБУ Сергій Дука та Ілля Вітюк.

Також, за словами прокурора Пономаренка, водієм Андрія Осіпова є позаштатний працівник оперативного підрозділу СБУ.

У коментарі журналістці «Слідства.Інфо» прокурор розповів, що працівників СБУ у межах цієї кримінальної справи не допитували: «До вчора розслідування цього провадження відбувалося повністю негласно. Взагалі жодних гласних дій не проводилось».

За словами Пономаренка, наразі слідство не встановило факту передачі грошей працівникам СБУ.

Андрія Осіпова затримали 30 липня. Прокурор розповів, що за день до цього оточення чоловіка повідомило йому про інтерес з боку правоохоронних органів. Йому рекомендували протягом найближчих двох тижнів поїхати з України.

31 липня Вищий антикорупційний суд обрав Андрію Осіпову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи у вигляді застави.

Осіпов народився у Коростишівському районі Житомирщини. Чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за насильницькі злочини. У Getcontact він підписаний, зокрема, як «Андрюха Кримінал».

За даними слідства, Осіпов входив до злочинного угруповання, яке діяло на території одного з міст Житомирської області. Крім цього, правоохоронці зафіксували його зустріч з Кирилом Островським, якого прокурор називає «смотрящим» за Лук’янівським СІЗО.

Під час обшуків в Осіпова виявили бойовий пістолет, карабін, понад 700 набоїв, кастети та тримачі для зброї. На автівці чоловіка, за даними слідства, були встановлені номерні знаки, які не зареєстровані за жодним транспортним засобом.