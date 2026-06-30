У понеділок, 29 червня, в районі села Рачелу, комуни Лункавіца, повіту Тулча, були виявлені уламки безпілотника.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії, передає Інше ТВ.

Спеціалізовані групи Міністерства національної оборони та інших установ системи національної оборони та безпеки прибули на місце події та вжили заходів відповідно до встановлених процедур, оцінивши ризики та забезпечивши безпеку території.

Після оцінки ситуації вони підтвердили наявність вибухового пристрою.

Вибуховий заряд було знищено шляхом контрольованого підриву на місці події вранці 30 червня у спеціально підготовленому місці групою фахівців Міністерства національної оборони з повним дотриманням усіх процедур, встановлених для таких ситуацій, та з повним забезпеченням безпеки як населення, так і персоналу, залученого до операції.

Справу перейняла прокуратура при Апеляційному суді Констанци.

Попередні дані, отримані в результаті експертизи, проведеної фахівцями, вказують на те, що уламки походять від безпілотника, який використовувався під час атак, здійснених Російською Федерацією проти української портової інфраструктури у квітні 2026 року, до вжиття заходів щодо зміцнення та адаптації системи протиповітряної оборони після серйозних інцидентів у Галаці.

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