Український морський дрон, який не керувався ВМСУ, зміг проникнути у порт румунського міста Констанца та пройти його внутрішньою акваторією 6,5 км за складним маршрутом.

Самоліквідація українського морський дрон, скоріш за все, Sargan-3000 у РЕБ-версії, що належав Військово-морським силам України у порту румунського міста Констанца зранку 5 червня поставила перед румунами одне дуже ключове питання – як це взагалі стало можливим.

Про це пише Defence Express

Але для початку відтворимо перебіг подій. Близько 6 ранку ВМСУ втратили контроль над морським дроном. О 06:20 він був виявлений біля причалу №78 службовцями румунської агенції рятування на морі, приміщення якої знаходиться на цьому причалі.

Romanian media report the (what appears to be a Magura-type) sea drone discovered in Constanta Port may have carried dozens of kilograms of explosives. The device was found near ARSVOM headquarters and later self-detonated after authorities evacuated and secured the area.… pic.twitter.com/2UanLH7s2w — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 5, 2026

Близько 10 години ранку, як повідомили у Бухаресті, Україна попередила про те, що дрон має механізм самоліквідації. О 10:25 був зафіксований сигнал самопідриву, а через три хвилини о 10:28 дрон вибухнув. Також в цей час у морі перебувало ще три морських дрони, які також самоліквідувались.

Як зазначили у ВМСУ причиною втрати керування дроном став вплив російських засобів РЕБ. Постраждалих через цей інцидент не було.

A marine drone of the type used in the Ukraine war self-detonated in Romania's Black Sea port of Constanta near an oil terminal https://t.co/yauSAht7vP pic.twitter.com/MSUWWfHFJD — Reuters (@Reuters) June 5, 2026

А от питання “як це стало можливим”, яке сформували у виданні Defense Romania, полягає в тому, що морський дрон пройшов доволі складний шлях морським портом з кількома маневрами. Спочатку він увійшов у порт з півдня, пройшовши повз моли. Потім – зманеврував й потрапив у внутрішню північну частину бухти, повернув вліво й вперся у причал №78.

Якби дрон потрапив би далі, то він би міг прибитись до нафтоналивного термінала, або складу азотних добрив. Що зробили наслідки його підриву значно загрозливішими. Загалом морський дрон подолав акваторією порту Констанци понад 6,5 кілометрів, при цьому не виключено, що якраз ці маневри могли бути наслідком цілеспрямованих дій засобів РЕБ на системи навігації. Але навіть не це найголовніше.

“Важко ігнорувати той факт, що такому безпілотнику вдалося перетнути стратегічно важливу портову зону, не будучи виявленим чи нейтралізованим вчасно”, – звертає увагу румунське видання. Звертаючи увагу на те, що Румунія продемонструвала неспроможність запобігти таким інцидентам.

При цьому одна справа коли мова йшла про український дрон, зовсім інша – про загрозу цілеспрямованої атаки з боку РФ по портовій інфраструктурі Румунії, як країни НАТО. І варто нагадати, що у ніч на 29 травня, російський “Шахед” влучив у багатоповерховий житловий будинок у румунському місті Галац.