Угорщина не підтримує пропозицію Європейського Союзу щодо обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Про це заявив прем’єр-міністр Петер Мадяр під час парламентських дебатів, повідомляє Кореспондент.

Мова про ініціативу Європейської комісії, котра передбачає, що у майбутньому тимчасовий захист не має надаватися чоловікам, які не отримали дозволу на виїзд з України.

Голова партії Mi Hazánk Ласло Тороцкаї поцікавився пропозицією Єврокомісії. Він закликав угорський уряд висловити власну позицію в цій ситуації, оскільки у Закарпатті проживає чисельна угорська громада.

Мадяр зазначив, що Тороцкаї своїм запитанням “стукав у відчинені двері”: засідання Ради ЄС з внутрішніх справ було публічним, на якому глава МВС Габор Посфай заявив, що вони не підтримують пропозицію Європейської комісії.

Посилення вимог набуде чинності в березні 2027 року. Втім, незалежно від рішення, наголосив Мадяр, це не завадить угорській державі надавати притулок “тим, хто приїжджає до нашої країни, щоб уникнути призову”.

Він додав, що “кожен угорський співвітчизник може розраховувати на уряд Тиси як тут, так і за кордоном”.