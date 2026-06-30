Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), що входить до складу Міністерства фінансів США, відкрило на своєму офіційному сайті спеціальний Reconsideration Portal. Про це повідомляє Кореспондент.

Через нього фізичні особи та компанії, які перебувають під американськими санкціями, можуть подати запит на перегляд рішення та виключення із санкційних списків.

Крім цього, користувачі порталу отримали можливість запитувати несекретну та неконфіденційну інформацію, яка стала підставою для запровадження санкцій.

У OFAC пояснили, що право звертатися із клопотанням про перегляд санкцій існувало й раніше, однак новий онлайн-сервіс значно спрощує процедуру. Очікується, що це зробить процес більш прозорим, зручним та ефективним.

За даними Bloomberg, протягом останніх десятиліть санкції стали одним із ключових інструментів зовнішньої політики США. Нині американські обмеження діють щодо тисяч людей, компаній і держав.

Водночас адміністрація Дональда Трампа останнім часом переглядає окремі санкційні рішення. Зокрема, у Вашингтоні заявили про готовність пом’якшити частину обмежень щодо Ірану в разі досягнення мирної угоди. Також США послабили окремі санкції проти Росії, Венесуели та Сирії, але водночас запровадили нові обмеження щодо Куби.

Нагадаємо, нещодавно США знову запровадили санкційні обмеження проти російських нафтових гігантів Роснефть і Лукойл, припинивши дію тимчасового винятку, який кілька разів продовжували. Останній період послаблення завершився 16 червня, після чого американська влада вирішила не поновлювати відтермінування санкцій.