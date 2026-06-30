Пізно ввечері 29 червня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в мікрорайоні Намив 18-річний хлопець зайшов у воду та зник.



На місце події негайно прибули рятувальники, слідчо-оперативна група Миколаївського райуправління поліції та інші екстрені служби. У результаті тривалих пошукових робіт, сьогодні, 30 червня, співробітники ДСНС виявили тіло хлопця та підняли на поверхню.

Поліція вкотре закликає громадян суворо дотримуватись правил безпеки під час відпочинку біля водойм. Не переоцінюйте свої фізичні можливості, не намагайтеся перепливати водойми, не запливайте далеко від берега та купайтеся лише у спеціально облаштованих і дозволених для цього місцях.

Нагадуємо, що на території міста продовжує діяти заборона на масовий відпочинок на водних об’єктах у літній період 2026 року. Закликаємо жителів та гостей регіону відповідально ставитися до власної безпеки та не ігнорувати встановлені обмеження.

Пам’ятайте: дотримання елементарних правил безпеки може врятувати життя. Якщо ви стали свідком надзвичайної події на воді, негайно телефонуйте на спецлінії 102 або 101.