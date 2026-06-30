Завдали довкіллю збитків на майже 2,7 мільйонів гривень: у Первомайському районі поліцейські викрили групу осіб на вирубці цінних порід дерев.

Правоохоронці зафіксували 93 спиляних у незаконний спосіб дерева та задокументували 15 фактів злочинної діяльності, повідомивши про підозру сімом учасникам групи. За скоєне їм загрожує до семи років ув’язнення.

Викрили протиправну діяльність зловмисників слідчі та оперуповноважені Первомайського райвідділу поліції, за участі аналітиків управління кримінального аналізу обласного главку поліції та силової підтримки бійців групи оперативного реагування райвідділу та фахівців державної екологічної інспекції Південно-західного округу.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 36-річний житель Мигіївської громади, за попередньою змовою зі своїми односельцями, віком від 30 до 39 років, налагодили незаконний бізнес з порубки дерев породи дуба, гледичії та ясеня задля подальшого продажу.

З листопада 2025 року по березень 2026 року спільники систематично самовільно, без спеціального дозволу, спилювали дерева у полезахисних смугах Первомайського району. Для цього використовували бензопили та спилювали переважно цінні породи дерев. Надалі лісоматеріали перевозили автомобілями з причепами до домоволодіння 36-річного фігуранта, де деревину розпилювали, сортували та готували до реалізації. Збут здійснювали серед знайомих, односельців, а також через оголошення у мережі Інтернет, а отриманий прибуток розподіляли між собою.

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