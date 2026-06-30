Про це президент Зеленський повідомив, заслухавши доповідь Павла Паліси.

-Доповідь Павла Паліси за результатами спілкування з командирами бойових бригад. Перше: добре працює програма прямого фінансування підрозділів. Будемо цю програму масштабувати. З наступного місяця збільшиться обсяг фінансування в розрахунку на кожен батальйон, який виконує бойові завдання. З минулого року, коли таке фінансування стартувало, це вже дозволило бригадам прискорити закупівлі дронів та інших необхідних засобів. Тепер і на кожен бойовий батальйон буде більше коштів, і додатково запрацює окреме фінансування на підрозділи артилерії, які діють в смузі бойових дій, а також на частини корпусного рівня, які виконують бойові завдання. Рішення Ставки щодо цього вже є, і в липні наші підрозділи отримають додаткові ресурси.

Друге: доводить свою ефективність також програма гарантованого щомісячного розподілу особового складу для бойових бригад. Програма діє з грудня 2025 року і тепер вийшла на стабільне посилення бригад. Це означає більше прогнозованості для командирів в управлінні та значно більше можливостей підрозділів в самостійній організації підготовки особового складу.

Третє: Павло Паліса доповів і про комунікацію з партнерами щодо окремих домовленостей про посилення ППО. Є речі, які можемо зробити додатково у співпраці на рівні між Сполученими Штатами та європейськими країнами. Важливо, щоб українські дипломати на сто відсотків забезпечували необхідну комунікацію між військовими відповідних держав. Ракети та системи ППО для України – це перший пріоритет міжнародної роботи. Дякую кожному, хто допомагає!