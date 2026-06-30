Суд оштрафував військовослужбовця ТЦК та СП за недбале ставлення до військової служби.

Суддею Центрального районного суду м.Миколаєва Володимиром Лященком розглянуто протокол, складений стосовно військовослужбовця одного з відділів Миколаївського РТЦК та СП.

Судом встановлено, що наприкінці березня-початку квітня 2026 року, проводячі заходи з оповіщення громадян, військовослужбовець тричі не проводив безперервний відеозапис, виконуючи свої службові обов’язки.

Його дії кваліфіковано за ч.2 ст.17215 КУпАП (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду).

Військовослужбовець вину у вчиненому визнав.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про доведеність вини останнього та постановив накласти на нього стягнення у виді штрафу в сумі 17 000 гривень, повідомила пресслужба Центрального районного суду м.Миколаєва.