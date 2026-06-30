Україна долучається до глобальної системи збереження генетичних ресурсів рослин. І вже в жовтні передасть першу тисячу зразків насіння зернових і кормових культур до Глобального насіннєвого сховища на Шпіцбергені.

Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Інше ТВ.

У серпні 2026 року Україна стане 156-ю Договірною Стороною Міжнародного договору про генетичні ресурси рослин для продовольства і сільського господарства.

Цей крок надасть:

доступ до Глобальної інформаційної системи Договору (GLIS) для оперативного обміну даними та передовим досвідом;

можливість використовувати світові ресурси, що дозволить українським селекціонерам створювати нові сорти рослин, стійкі до шкідників, хвороб та нових кліматичних умов;

розвиток власної селекції, що є питанням національної безпеки;

міжнародний захист і збереження унікального українського генофонду рослин.

«В умовах війни та втрати частини генетичних ресурсів це рішення є важливим кроком на шляху до зміцнення продовольчої безпеки та забезпечення довгострокової стійкості аграрного сектору», – заступник міністра Тарас Висоцький.

Національний генбанк України входить до десятки провідних у світі, володіючи унікальною колекцією з понад 154 300 зразків 2 002 видів рослин.

Як повідомляло Інше ТВ, рік тому ЄС відкрив ринок для українського насіння олійних культур та буряка