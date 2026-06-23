Сьогодні росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу.

Про наслідки повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«Зараз у Кривому Розі триває ліквідація наслідків російського ракетного удару по місту. Росіяни вдарили просто по цивільній інфраструктурі. Рятувальники вже загасили пожежу. Станом на зараз, на жаль, відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Більш ніж 20 людей серед поранених. Троє з них у важкому стані. Усім надається необхідна допомога.

Кожен такий день і кожен російський удар доводять, що тиску на агресора за цю війну недостатньо. Доводять також і те, що кожна затримка з виконанням домовленостей щодо ППО, будь-яке зволікання з постачанням для захисту України та українців – це фактично втрата життів. Важливо, щоб світ не мовчав про те, що досі немає жодного реального кроку Росії на закінчення цієї війни. На всі наші пропозиції дипломатії, зустрічей і кроків до миру ми не отримали від росіян жодної чіткої відповіді. Тиск потрібен. Тиск на Росію, щоб ситуація змінилася на краще. Дякую всім, хто допомагає!», – мовиться в повідомленні Президента.

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