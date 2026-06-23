Як повідомили в управлінні контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Миколаївській області, до державного бюджету мобілізовано 71,6 млн грн акцизного податку з вироблених в Україні товарів, що у 2,2 рази, або на 38,9 млн грн більше, ніж за 5 місяців минулого року.

До місцевих бюджетів надійшло 72,4 млн грн акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що на 3,8 млн грн більше, ніж у січні – травні 2025 року.

Також до місцевих бюджетів сплачено 26,3 тис. грн акцизного податку на пальне, це на 12,1 тис. грн більше, ніж у аналогічному періоді минулого року.

Усього ж, за результатами січня – травня 2026 року платниками акцизного податку Миколаївщини сплачено до бюджетів усіх рівнів 144 млн гривень.

Нагадуємо, що з кожної одиниці проданого алкогольного напою п’ять відсотків акцизного податку надходять до скарбниці міста, або об’єднаної територіальної громади.

Звітним податковим періодом для платників акцизного податку є календарний місяць. Отже, сплачується платіж упродовж 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання декларації, та повністю зараховується до бюджету тієї територіальної громади, де здійснюється торгівля.

Податкова служба Миколаївщини висловлює подяку усім суб’єктам господарювання, які працюють легально та забезпечують наш регіон бюджетними надходженнями.