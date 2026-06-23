Про це прем’єрка повідомила у соцмережі.

-Я очолю українську делегацію та загалом нашу роботу на URC-2026 у Гданську. До складу української команди на Конференції увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники наших громад з усієї країни та звісно урядовці й парламентарі. Багато заходів різного рівня, які мають посилити і Україну, і Польщу, і всіх наших партнерів та Європу.

Перед нашою командою стоїть чітке завдання — досягти конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність й стійкість України та розширять економічне співробітництво з партнерами. Очікуємо на підписання низки важливих угод з міжнародними партнерами, зокрема щодо зміцнення нашої енергетики.

Україна налаштована на конструктивне й взаємовигідне партнерство в інтересах спільної європейської безпеки, економічного розвитку та довгострокового процвітання.

Україна поважає своїх партнерів, і саме на принципі взаємної поваги будує співпрацю.

Дякую усім, хто допомагає!

Повідомлялося також, що у конференції візьме участь віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко.