Журналісти зафіксували, як народний депутат від «Слуги народу» В’ячеслав Медяник зранку виїжджає з розкішного маєтку під Києвом, що може коштувати близько мільйона доларів. Нерухомість офіційно належить жінці, яку в GetContact підписують як няню та хатню робітницю.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Елітний будинок розташований на території закритого котеджного містечка “Хутір Ясний”, що в Ходосівці під Києвом. Офіційно на території цього містечка родина Медяника володіє 100-метровою квартирою у клубному будинку. Цю квартиру в 2024 році оформили на малолітню доньку нардепа. І саме цю нерухомість депутат зазначає у своїх деклараціях.

Втім журналісти зафіксували, що Porsche Cayenne 2024-го року випуску, який належить дружині нардепа Інні Медяник, зранку виїжджає з окремого приватного маєтку. Йдеться про будинок площею близько 370 квадратних метрів. Нині ціна подібних маєтків на сайтах з продажу нерухомості близько 1 мільйона доларів.

За даними з реєстру нерухомості, у червні 2021 року власницею маєтку стала жителька Дніпра Неля Коваленко. До 2021 вона не займалася підприємницькою діяльністю, а незадовго до купівлі нерухомості стала співзасновницею компанії «Антар Плюс». Одним із перших співзасновників цієї фірми був сам В’ячеслав Медяник. Окрім того, в телефонних книгах Нелю Коваленко інші абоненти підписували як «Нелла няня Інни» (нагадаю, Інною, наприклад, звуть дружину Медяника), «Медяник няня Нелла», «Домохазяйка Лісники» і т.д.

Сам В’ячеслав Медяник запевняє, що з сім’єю проживає в квартирі у клубному будинку на території котеджного містечка. Виїзди з приватного будинку пояснює тим, що власниця дозволяє їм лишати там автівку на випадок обстрілів та ракетних атак.

– Як ви знаєте, чи буде в цю ніч обстріл чи ні?

– Ну ви зараз хочете наполягати, що ця історія систематична. Я можу сказати, що ця машина там стоїть не систематично.

– Власне через це й питання. Як ви тоді визначаєте, коли її там залишати, а коли ні? Ви якось передбачаєте, коли буде обстріл, а коли ні?

– Коли пишуть в інтернеті. Ну ви ж теж читаєте телеграм-канали. От цей тиждень президент зазначав: “будьте дуже обережні, може бути все що завгодно”.

Нардеп зазначає, що з Нелею Коваленко перебуває в дружніх стосунках, а також запевняє, що це “доросла та самодостатня людина”.

“Питання отримання її доходів і всього іншого у мене… Мені питати це у неї буде некоректно. Ви якщо побачите її трудову діяльність, вона працювала у Дніпрі на великих підприємствах, на лакофарбових підприємствах, на заводі… Вона займалась там логістичними там питаннями”.

За даними журналістів, Неля Коваленко справді працювала на Дніпровському лакофарбовому заводі, однак заробляла там незначні суми. Також жінка отримувала зарплатню у відділі освіти райради у Дніпрі і в Департаменті гуманітарної політики міськради. Але й цим заробітком не можна пояснити покупку нерухомості такого рівня. Сумарно за 10 років до купівлі будинку Неля Коваленко, за даними журналістів, офіційно заробила трохи більше 260 тисяч гривень.