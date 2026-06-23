Ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. На жаль, внаслідок російської атаки на пляжі в Одесі загинула 26-річна жінка, 39-річний чоловік отримав поранення. Йому надається допомога.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють відповідні служби.

Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час ворожих атак.

Як повідомили очевидці, на пляжі в момент атаки було повно людей.

Уламок нібито попав просто у шию молодої жінки.