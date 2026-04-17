Запорізька атомна електростанція вчергове втратила зовнішнє електропостачання.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на інформацію генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Маріано Ґроссі увечері 16 квітня.

Це сталося вдруге за менш ніж тиждень і в 14-й раз за весь час конфлікту, підкреслив він.

«Зв’язок відновився приблизно через 40 хвилин. Причина втрати електропостачання наразі невідома. Команда МАГАТЕ на об’єкті розслідує та контролює ситуацію», – заявив Ґроссі.

Він назвав втрату зовнішнього електропостачання ознакою того, що нестабільна ситуація з ядерною безпекою триває.

Як повідомляло Інше ТВ, кілька днів тому ЗАЕС знов була знеструмлена.