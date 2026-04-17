Продовжуючи Апостольську подорож африканським континентом, Папа Лев XIV відслужив Святу Месу в аеропорту Баменди, міста на заході Камеруну.

(@Vatican Media)

Папа Лев розкритикував лідерів, які витрачають мільярди на війни, і заявив, що світ «спустошує жменька тиранів», зробивши надзвичайно сильні заяви в Камеруні у четвер, через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп напав на нього в соціальних мережах.

Про це пише Reuters і повідомляють Новини Ватикану.

Лев, перший Папа США, також засудив лідерів, які використовують релігійну мову для виправдання війн, і закликав до «рішучої зміни курсу» на зустрічі в найбільшому місті англомовних регіонів Камеруну, де майже десятирічний конфлікт забрав життя тисяч людей.



«Володарі війни вдають, що не знають, що для руйнування потрібна лише мить, але часто життя недостатньо для відновлення», – сказав понтифік.

«Вони закривають очі на те, що мільярди доларів витрачаються на вбивства та спустошення, але ресурси, необхідні для зцілення, освіти та відновлення, ніде не знайти».

Цінувати гідність людини

Серед ключових проблем Лев XIV виділив численні форми бідності через продовольчу кризу, моральну, соціальну та політичну корупцію в управлінні ресурсами, що перешкоджає розвитку інституцій та структур, деградація систем освіти та медицини, а також масова міграція за кордон, зокрема молоді. «До внутрішніх проблем, які часто підживлюються ненавистю та насильством, додається ще й зло, спричинене ззовні, тими, хто в ім’я прибутку продовжує зазіхати на африканський континент, щоб експлуатувати його та грабувати», – продовжував він. Папа застеріг, що «це все загрожує тим, що ми станемо безпорадними і втратимо віру».

(@Vatican Media)

«ПЕРЕВЕРНУТИЙ СВІТ»

Нападки Трампа на Лева, вперше розпочаті напередодні амбітного туру Папи Римського по чотирьох країнах Африки та повторені пізно у вівторок, викликали обурення в Африці, де проживає понад п’ята частина католиків світу.

Лев, який залишався відносно неуважним протягом більшої частини свого першого року на посаді лідера Церкви, що налічує 1,4 мільярда членів, став відвертим критиком війни, яка розпочалася з американо-ізраїльських ударів по Ірану.

Архієпископ Кентерберійський, Сара Маллаллі, духовний лідер 85 мільйонів англікан у всьому світі, заявила у четвер, що вона підтримує Папу в його «сміливому заклику до царства миру».

Виступаючи в англомовному місті Баменда, понтифік також різко розкритикував лідерів, які використовують релігійні теми для виправдання війн.

«Горе тим, хто маніпулює релігією та самим іменем Бога заради власної військової, економічної та політичної вигоди, тягнучи те, що є священним, у темряву та бруд», – сказав він.

«Це світ, перевернутий з ніг на голову, експлуатація Божого творіння, яку має засудити та відкинути кожна чесна совість».

Папа зробив подібні зауваження минулого місяця, заявивши, що Бог відкинув молитви лідерів з «руками, повними крові», у коментарях, які широко інтерпретуються як спрямовані на міністра оборони США Піта Хегсета, який використав християнську мову для виправдання війни в Ірані.

Трамп почав свою критику Лева в неділю, коли назвав папу «СЛАБКИМ у питаннях злочинності та жахливим у зовнішній політиці» в дописі на Truth Social.

Президент США знову напав на Лео в соціальних мережах пізно у вівторок. У середу Трамп опублікував зображення Ісуса, який обіймає Трампа, після того, як його попереднє зображення, на якому він зображував його як фігуру, схожу на Ісуса, викликало широку критику.

Лео заявив Reuters у понеділок, що він не перестане говорити про війну в Ірані та з того часу уникає прямих відповідей Трампу.

Збудувати суспільство миру

Святіший Отець заохотив, що саме зараз настав час змін, час перетворити історію цієї країни. «Сьогодні, а не завтра, зараз, а не в майбутньому – настав час відбудувати, знову скласти мозаїку єдності, поєднавши різноманіття та багатства країни й континенту, збудувати суспільство, в якому пануватимуть мир і примирення». Папа зазначив, що правдою є те, що «коли ситуація вже давно закріпилася, існує ризик зневіри та безсилля, бо ми не очікуємо нічого нового; проте Господнє Слово відкриває простір для нового та породжує перетворення й зцілення, адже воно здатне порушити серце, змінити звичний хід справ, до яких ми легко звикаємо, робити нас активними учасниками змін». «Пам’ятаймо про це: Бог є новиною, Бог творить нове, Бог робить нас відважними людьми, які, кидаючи виклик злу, будують добро», – закликав Святіший Отець.

(@Vatican Media)

Віднайти внутрішню свободу

Коментуючи читання з Діянь Апостолів, а також євангельський діалог Ісуса з Никодимом, Папа Лев XIV підкреслив, що «хто слухає Бога більше, ніж людей та людського, земного способу мислення, той віднаходить власну внутрішню свободу, здатний відкрити цінність добра і не змиритися зі злом, відкриває для себе шлях життя, стає будівничим миру та братерства».