Миколаївська обласна рада оголосила ділянку плавневих комплексів в заплаві Південного Бугу гідрологічним заказником місцевого значення за назвою «Ковалівські плавні». Його площа становить 392,4 га.

Про це повідомили в Управлінні екології та природних ресурсів Миколаївської ОВА.

Заказник розташований у межах території Ольшанської селищної територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області. Ця ділянка відіграє важливе значення для збереження біотопів мало проточних та проточних плавневих ділянок, прибережно-водної рослинності.

Ініціатива створення заказника належить ГО «Українська природоохоронна група», додаткові дослідження проведені Національним природним парком «Бузький Гард».

«Оголошення цієї території гідрологічним заказником — це важливий крок у збереженні унікальних природних об’єктів Миколаївщини. Плавневі комплекси є частиною екосистем нашої області, які потребують збереження», — зазначила начальниця управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації Олександра Єфименко.

Назва новоствореного заказника «Ковалівські плавні» пов’язана з його розміщенням у західній околиці с. Ковалівка Миколаївської області.

