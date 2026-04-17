19 дітей та підлітків команда Save Ukraine врятувала з окупації та депортації минулого тижня. Це стало можливим завдяки підтримці партнерів у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Кожен із них пройшов через пресинг, залякування та спроби зламати їхню ідентичність, але сьогодні цей жах нарешті позаду.

Про це повідомив засновник Save Ukraine Микола Кулеба, передає Інше ТВ

Серед врятованих:

11-річна Емілія, яку в школі примушували брати участь у військових святах, а за відмову слухати ворожу пропаганду вчителі відкрито цькували дівчинку. Через постійний страх і нервову напругу в дитини почалися серйозні проблеми зі здоров’ям.

19-річна Софія, яку агресивно переслідував російський військовий лише за те, що вона сказала «Дякую!» українською мовою. У коледжі дівчину також карали за проукраїнську позицію.

17-річний Матвій, якого окупанти обманом вивезли в “табір”, де змушували співати чужий гімн, а за відмову погрожували йому ізолятором. Юнак змушений був постійно переховуватися від патрулів, які шукали молодь на вулицях міста, щоб вручити повістки.

Зараз ці та ще 16 врятованих дітей у безпеці. Вони перебувають у наших центрах «Надії та відновлення», де команда спеціалістів допомагає їм відновити документи, подолати пережитий стрес і просто повернутися до нормального життя без тривог.

Це стало можливим завдяки підтримці Володимира Кличка, Tетяни Кіль з We Are All Ukrainians, БФ «Хуманіті» та Об’єднаного центру з координації пошуку й звільнення.

Як повідомляло Інше ТВ, Bring Kids Back UA: з ТОТ вдалося повернути ще одного молодого українця