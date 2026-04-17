Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 17 квітня.

Вчора ворог масовано атакував область БпЛА типу «Shahed-131/136» – було збито/подавлено 17 ударних БпЛА типу «Shahed 131/136» і безпілотників-імітаторів різних типів.

Під ударом була енергетична та критична інфраструктура. Внаслідок атаки були тимчасово знеструмлені населені пункти Миколаївського та Баштанського районів. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог вісім разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок одного з обстрілів у с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.