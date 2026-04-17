Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.04.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 316 070 (+1 000) осіб
танків – 11 870 (+4) од.
бойових броньованих машин – 24 400 (+9) од.
артилерійських систем – 40 160 (+114) од.
РСЗВ – 1 739 (+1) од.
засоби ППО – 1 349 (+2) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 243 008 (+2 410) од.
крилаті ракети – 4 549 (+12) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 90 014 (+253) од.
спеціальна техніка – 4 129 (+3) од.
Дані уточнюються.