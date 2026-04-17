Кондитерка Олена Мироненко на своєму каналі розповіла, що можна зробити з пасками, які залишилися і вже трохи зачерствіли.
-Залишилась паска після Великодня? Не поспішай її викидати — з неї виходить найсмачніший десерт, який зникає зі столу за 10 хвилин. Золотиста скоринка, ніжна серединка і карамель зверху… це просто любов з першої ложки.
Паска-пудинг / солодкий запечений сніданок із залишків паски
Інгредієнти:
паска — 400–500 г
яйця — 3 шт
молоко / вершки — 300 мл
цукор — 3–4 ст. л
ванільний цукор — 1 пак.
вершкове масло — 30 г
родзинки / шоколад (за бажанням)
цукрова пудра + мед / карамель для подачі
Приготування:
1. Наріж паску великими шматочками.
2. Виклади у форму для запікання.
3. Збий яйця, молоко, цукор і ваніль.
4. Залий паску сумішшю й залиш на 10 хвилин, щоб добре просочилась.
5. Додай зверху шматочки масла.
6. Запікай при 180° 25–30 хвилин до золотистої скоринки.
7. Посип пудрою та полий медом або карамеллю.
Смачного!