Кондитерка Олена Мироненко на своєму каналі розповіла, що можна зробити з пасками, які залишилися і вже трохи зачерствіли.

-Залишилась паска після Великодня? Не поспішай її викидати — з неї виходить найсмачніший десерт, який зникає зі столу за 10 хвилин. Золотиста скоринка, ніжна серединка і карамель зверху… це просто любов з першої ложки.

Паска-пудинг / солодкий запечений сніданок із залишків паски

Інгредієнти:

паска — 400–500 г

яйця — 3 шт

молоко / вершки — 300 мл

цукор — 3–4 ст. л

ванільний цукор — 1 пак.

вершкове масло — 30 г

родзинки / шоколад (за бажанням)

цукрова пудра + мед / карамель для подачі

Приготування:

1. Наріж паску великими шматочками.

2. Виклади у форму для запікання.

3. Збий яйця, молоко, цукор і ваніль.

4. Залий паску сумішшю й залиш на 10 хвилин, щоб добре просочилась.

5. Додай зверху шматочки масла.

6. Запікай при 180° 25–30 хвилин до золотистої скоринки.

7. Посип пудрою та полий медом або карамеллю.

Смачного!