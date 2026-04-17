“Людство зараз переживає найнебезпечніший момент за всю свою історію, тому що людина, яка є президентом, — це злоякісний нарцис, який хоче утвердити своє домінування й свою манію величі над усім світом”, — заяив психолог, колишній професор Університету Джонса Гопкінса, доктор Джон Гартнер про Дональда Трампа, повідомляє Zn.ua.

“Ця людина не при собі. Ті, хто добре її знає, кажуть, що це вже не той чоловік, яким він був чотири роки тому, але я вважаю, що в нього з’явилися ознаки деменції. Зараз про це говорить багато лікарів. Про це говорить доктор Бенгупта. А природа деменції така: краще не стає, на одному рівні вона не лишається, вона погіршується, і темп погіршення прискорюється. Тепер, на мою думку, це вже не той чоловік, яким він був ще чотири тижні тому.

Ми в реальному часі спостерігаємо, як прискорюється його занепад, і це, відверто кажучи, справді лякає, тому що той тип деменції, який, як ми вважаємо, у нього є, лобово-скронева деменція, має головною ознакою втрату гальмування агресивної поведінки, а також втрату пам’яті й сплутаність свідомості. Але оскільки лобові частки, які є гальмами в нашому мозку, які дають нам здатність до судження, які стримують нас від імпульсивних вчинків, саме ця частина й деградує.

Тож він не лише втрачає здатність розуміти й усвідомлювати, а й втрачає всі внутрішні стримувачі.

І саме тому він поводиться дедалі хаотичніше й, по суті, саморуйнівно. Я маю на увазі хоча б його дописи проти Папи чи те, як він обзиває людей. Він і раніше був імпульсивним і агресивним. Тобто так, був. Але тепер він уже перейшов до відкритих нападок.

І в міру того, як у нього починається когнітивне погіршення, він діє імпульсивно, керуючись тим збудженням, яке отримує від руйнування, тому що він злоякісний нарцис, а також через сплутану когнітивну картину, діє з імпульсу, а не за стратегією. Він не може пояснити нам коли, де, чому і як. Каже лише, що відчуває це нутром.

І ніхто не може… У цьому немає ні логіки, ні послідовності, але тепер це вже стосується не просто незручних коментарів чи блукання осторонь під час церемоній, так? А початку того, що потенційно може стати Третьою світовою війною, і це відбувається вже зараз”, — заявив Гартнер.