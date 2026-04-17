Про це Юлія Свириденко повідомила із США, де знаходиться у відрядженні.

-Зустрілася з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою у Вашингтоні під час Весняних зустрічей МВФ та Світового банку.

Подякувала за все, що МВФ робить для України. В умовах, коли у світі точаться інші війни й конфлікти, для нас критично важливо залишатися у фокусі міжнародної уваги. Роль МВФ у цьому дуже важлива — на Фонд орієнтуються всі партнери і донори.

Програма МВФ — високий пріоритет нашої команди. Ключові бенчмарки цієї програми наближають нас до ЄС, створюючи умови для побудови сучасної, конкурентної та прозорої економіки європейського зразка. Домовилися, що в умовах повномасштабного вторгнення для України важливо зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків.

Російські атаки на українські міста та енергетику роблять нашу співпрацю з МВФ ще важливішою. Макроекономічна стабільність — це фундамент нашого спротиву і підтримки Сил оборони. Більшість доходів бюджету йде на оборону, а міжнародна допомога, яку МВФ допомагає нам залучати, покриває критичні соціальні витрати та утримання держави.

Попередня програма співпраці з МВФ стала історичним успіхом: вісім переглядів не мала жодна країна в умовах широкомасштабної війни.

Перший транш обсягом 1,5 млрд доларів за новою чотирирічною програмою розширеного фінансування МВФ уже отримано в березні. Ми налаштовані на те, щоб ця програма була так само успішною, попри жорстокість триваючої російської війни.

Проінформувала директорку-розпорядницю про наші спільні з народними депутатами кроки для проходження першого перегляду. Верховна Рада ухвалила законодавство щодо військового збору та оподаткування електронних майданчиків, завершено конкурс на очільника Державної митної служби. Далі готові працювати над подальшою детінізацією бізнесу, втіленням реформ та розширенням інвестиційної привабливості України. Чекаємо на візит місії МВФ до Києва у травні, – написала Свириденко.