Симптоми у людей нагадують глаукому: запалення та підвищений внутрішньоочний тиск, що може призвести до пошкодження очного нерва та навіть незворотної втрати зору в одного з пацієнтів.

Дослідження охопило пацієнтів, у яких у 2022–2025 роках діагностували вірусний увеїт із тривалим підвищенням очного тиску. Більшість хворих мали контакт із морськими тваринами або часто споживали сирі морепродукти. У всіх випадках у зразках очних тканин та крові виявили сліди нодавірусу прихованої смертності морських тварин та антитіла до нього.

Експерименти на мишах підтвердили, що вірус викликає схожі симптоми, уражаючи рогівку, райдужку та сітківку. Крім того, заражені миші могли передавати вірус здоровим через спільну воду, що вказує на можливість контактно-побутової передачі серед людей, які не контактували безпосередньо з морськими тваринами.

Вірус здатен заражати щонайменше 49 видів морських та наземних тварин, включно з рибою, крабами, креветками, морськими огірками, людьми та мишами. Дослідники виявили його у водах практично всіх континентів, за винятком Антарктиди, де смертність тварин менша. Зміни клімату та потепління океанів можуть прискорити поширення вірусу та ускладнити перебіг захворювання.

