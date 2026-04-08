“За умови згоди Ірану на повне, негайне і безпечне відкриття Ормузької протоки, я згоден призупинити бомбардування і атаки на Іран на два тижні. Це буде двостороннє перемир’я“, – написав Трамп.
Він пояснив, що причина згоди полягає в тому, що США вже “виконали і перевершили всі військові завдання” і просунулися в напрямку остаточної угоди про довгостроковий мир з Іраном і мир на Близькому Сході.
“Ми отримали від Ірану пропозицію з 10 пунктів і вважаємо, що вона є прийнятною основою для переговорів. Майже всі спірні моменти минулого були узгоджені між Сполученими Штатами та Іраном, але двотижневий період дасть змогу остаточно доопрацювати й укласти угоду“, – ідеться в публікації.
За даними NYT, Іран теж погодився на двотижневе перемир’я. Рішення нібито схвалив новий верховний лідер аятола Моджтаба Хаменеї.
Ось офіційна заява:
“У відповідь на братнє прохання Прем’єр-міністра Шаріфа (Пакистану, – ІншеТВ) в його твіті, а також беручи до уваги прохання Сполучених Штатів щодо переговорів на основі їхньої 15-пунктової пропозиції, а також заяву Президента США про прийняття загальних рамок 10-пунктової пропозиції Ірану як основи для переговорів, я від імені Вищої Ради Національної Безпеки Ірану заявляю:
Якщо атаки проти Ірану будуть припинені, наші Потужні Збройні Сили припинять свої оборонні операції.
Протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливим через координацію зі Збройними Силами Ірану з урахуванням технічних обмежень”.
Таким чином сторони домовились про:
- Двотижневе перемир’я (ceasefire) на 2 тижні.
- США призупиняють усі атаки та бомбардування Ірану (включаючи заплановані удари по електростанціях і мостах).
- Іран припиняє свої оборонні операції, якщо атаки з боку США/Ізраїлю зупиняться.
- Ормузька протока (Strait of Hormuz) — відкривається для безпечного проходу суден на 2 тижні. Прохід буде координуватися зі Збройними силами Ірану з урахуванням технічних обмежень (тобто не повністю вільний, а під контролем Ірану).
Це тимчасова угода, щоб зупинити ескалацію прямо зараз.
Основ для подальших переговорів:
- Іран пропонує свою 10-пунктову пропозицію як основу.
- США вважають її «працюючою базою» для переговорів (Tрамп сказав, що багато пунктів уже узгоджено).
- Переговори мають розпочатися найближчим часом в Ісламабаді (Пакистан) — саме Пакистан (прем’єр Шаріф і фельдмаршал Мунір) виступив головним посередником.
10 пунктів Ірану
Це офіційна пропозиція, яку Іран передав через Пакистан як відповідь на американську 15-пунктову рамку. Трамп назвав її «працюючою основою для переговорів» («workable basis»), хоча й сказав, що «це ще не все». Саме на цій пропозиції ґрунтується поточне 2-тижневе перемир’я + часткове відкриття Ормузької протоки.
Пропозицію оприлюднило видання Nour News (пов’язане з Вищою радою національної безпеки Ірану) і підтвердили кілька міжнародних ЗМІ.
- Гарантія неагресії з боку США США повинні дати фундаментальне зобов’язання ніколи більше не нападати на Іран (гарантія ненападу).
- Збереження контролю Ірану над Ормузькою протокою Іран зберігає повний контроль над протокою (не передає його нікому).
- Визнання права Ірану на збагачення урану Повне визнання ядерної програми Ірану, включаючи право на збагачення урану (без обмежень, про які раніше вимагали США).
- Скасування всіх первинних санкцій США проти Ірану Повне зняття американських санкцій, накладених безпосередньо на Іран.
- Скасування всіх вторинних санкцій Скасування санкцій проти іноземних компаній та країн, які ведуть бізнес з Іраном.
- Скасування всіх резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Ірану Повне зняття всіх обмежень, накладених Радбезом ООН.
- Скасування всіх резолюцій МАГАТЕ щодо ядерної програми Ірану Закриття всіх справ МАГАТЕ проти Ірану.
- Компенсація за завдані збитки Повна виплата компенсацій Ірану за руйнування інфраструктури внаслідок американських та ізраїльських ударів. (Додатково Іран пропонує механізм: $2 млн збору з кожного судна, що проходить протокою, з поділом доходу з Оманом — ці гроші підуть на відновлення.)
- Виведення всіх американських бойових сил з регіону Повний вихід США з військових баз у Перській затоці та сусідніх країнах.
- Припинення вогню на всіх фронтах, включаючи Ліван Повне припинення війни в усьому регіоні, зокрема — зупинка ізраїльських ударів по «Хезболлі» та інших союзниках Ірану («Вісь Опору»).
Ключові акценти пропозиції Ірану:
- Не тимчасове перемир’я, а повне та остаточне закінчення війни.
- Ормузька протока відкривається, але під контролем іранських збройних сил і з платою за прохід (щоб компенсувати збитки).
- Іран не йде на жодні поступки щодо ядерної програми чи регіонального впливу.
- Пропозиція максимально жорстка («maximalist»), але Трамп визнав, що більшість пунктів можна обговорювати.
Що далі?
- Переговори починаються 10 квітня 2026 в Ісламабаді (Пакистан).
- Основою стануть іранські 10 пунктів + американські 15 пунктів.
- За 2 тижні мають або підписати остаточну угоду, або перемир’я закінчиться.
Якщо коротко: Іран хоче повної реабілітації — зняття всіх санкцій, грошей на відновлення, визнання ядерної програми і виведення американців з регіону. У відповідь готовий відкрити протоку і припинити бойові дії.