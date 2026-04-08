“За умови згоди Ірану на повне, негайне і безпечне відкриття Ормузької протоки, я згоден призупинити бомбардування і атаки на Іран на два тижні. Це буде двостороннє перемир’я“, – написав Трамп.

Він пояснив, що причина згоди полягає в тому, що США вже “виконали і перевершили всі військові завдання” і просунулися в напрямку остаточної угоди про довгостроковий мир з Іраном і мир на Близькому Сході.

“Ми отримали від Ірану пропозицію з 10 пунктів і вважаємо, що вона є прийнятною основою для переговорів. Майже всі спірні моменти минулого були узгоджені між Сполученими Штатами та Іраном, але двотижневий період дасть змогу остаточно доопрацювати й укласти угоду“, – ідеться в публікації.

За даними NYT, Іран теж погодився на двотижневе перемир’я. Рішення нібито схвалив новий верховний лідер аятола Моджтаба Хаменеї.

Ось офіційна заява:

“У відповідь на братнє прохання Прем’єр-міністра Шаріфа (Пакистану, – ІншеТВ) в його твіті, а також беручи до уваги прохання Сполучених Штатів щодо переговорів на основі їхньої 15-пунктової пропозиції, а також заяву Президента США про прийняття загальних рамок 10-пунктової пропозиції Ірану як основи для переговорів, я від імені Вищої Ради Національної Безпеки Ірану заявляю:

Якщо атаки проти Ірану будуть припинені, наші Потужні Збройні Сили припинять свої оборонні операції.

Протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливим через координацію зі Збройними Силами Ірану з урахуванням технічних обмежень”.

Таким чином сторони домовились про:

Двотижневе перемир’я (ceasefire) на 2 тижні.

на 2 тижні. США призупиняють усі атаки та бомбардування Ірану (включаючи заплановані удари по електростанціях і мостах).

усі атаки та бомбардування Ірану (включаючи заплановані удари по електростанціях і мостах). Іран припиняє свої оборонні операції, якщо атаки з боку США/Ізраїлю зупиняться.

свої оборонні операції, якщо атаки з боку США/Ізраїлю зупиняться. Ормузька протока (Strait of Hormuz) — відкривається для безпечного проходу суден на 2 тижні. Прохід буде координуватися зі Збройними силами Ірану з урахуванням технічних обмежень (тобто не повністю вільний, а під контролем Ірану).

Це тимчасова угода, щоб зупинити ескалацію прямо зараз.

Основ для подальших переговорів:

Іран пропонує свою 10-пунктову пропозицію як основу.

як основу. США вважають її «працюючою базою» для переговорів (Tрамп сказав, що багато пунктів уже узгоджено).

Переговори мають розпочатися найближчим часом в Ісламабаді (Пакистан) — саме Пакистан (прем’єр Шаріф і фельдмаршал Мунір) виступив головним посередником.

10 пунктів Ірану

Це офіційна пропозиція, яку Іран передав через Пакистан як відповідь на американську 15-пунктову рамку. Трамп назвав її «працюючою основою для переговорів» («workable basis»), хоча й сказав, що «це ще не все». Саме на цій пропозиції ґрунтується поточне 2-тижневе перемир’я + часткове відкриття Ормузької протоки.

Пропозицію оприлюднило видання Nour News (пов’язане з Вищою радою національної безпеки Ірану) і підтвердили кілька міжнародних ЗМІ.

Гарантія неагресії з боку США США повинні дати фундаментальне зобов’язання ніколи більше не нападати на Іран (гарантія ненападу). Збереження контролю Ірану над Ормузькою протокою Іран зберігає повний контроль над протокою (не передає його нікому). Визнання права Ірану на збагачення урану Повне визнання ядерної програми Ірану, включаючи право на збагачення урану (без обмежень, про які раніше вимагали США). Скасування всіх первинних санкцій США проти Ірану Повне зняття американських санкцій, накладених безпосередньо на Іран. Скасування всіх вторинних санкцій Скасування санкцій проти іноземних компаній та країн, які ведуть бізнес з Іраном. Скасування всіх резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Ірану Повне зняття всіх обмежень, накладених Радбезом ООН. Скасування всіх резолюцій МАГАТЕ щодо ядерної програми Ірану Закриття всіх справ МАГАТЕ проти Ірану. Компенсація за завдані збитки Повна виплата компенсацій Ірану за руйнування інфраструктури внаслідок американських та ізраїльських ударів. (Додатково Іран пропонує механізм: $2 млн збору з кожного судна, що проходить протокою, з поділом доходу з Оманом — ці гроші підуть на відновлення.) Виведення всіх американських бойових сил з регіону Повний вихід США з військових баз у Перській затоці та сусідніх країнах. Припинення вогню на всіх фронтах, включаючи Ліван Повне припинення війни в усьому регіоні, зокрема — зупинка ізраїльських ударів по «Хезболлі» та інших союзниках Ірану («Вісь Опору»).

Ключові акценти пропозиції Ірану:

Не тимчасове перемир’я , а повне та остаточне закінчення війни .

, а . Ормузька протока відкривається, але під контролем іранських збройних сил і з платою за прохід (щоб компенсувати збитки).

і з платою за прохід (щоб компенсувати збитки). Іран не йде на жодні поступки щодо ядерної програми чи регіонального впливу.

Пропозиція максимально жорстка («maximalist»), але Трамп визнав, що більшість пунктів можна обговорювати.

Що далі?

Переговори починаються 10 квітня 2026 в Ісламабаді (Пакистан).

в (Пакистан). Основою стануть іранські 10 пунктів + американські 15 пунктів.

За 2 тижні мають або підписати остаточну угоду, або перемир’я закінчиться.

Якщо коротко: Іран хоче повної реабілітації — зняття всіх санкцій, грошей на відновлення, визнання ядерної програми і виведення американців з регіону. У відповідь готовий відкрити протоку і припинити бойові дії.