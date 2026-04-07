У вівторок Китай і Росія наклали вето на резолюцію ООН, яка закликає держави координувати зусилля щодо захисту комерційного судноплавства в Ормузькій протоці, назвавши цей захід упередженим проти Ірану, тоді як посол Вашингтона у всесвітній організації закликав «відповідальні країни» приєднатися до США у забезпеченні безпеки водного шляху.

Рада Безпеки, що складається з 15 членів, проголосувала 11 за резолюцію, представлену Бахрейном, двоє проголосували проти – Китай і Росія – і двоє утрималися, повідомляє Reuters.

Президент США Дональд Трамп погрожував, що «ціла цивілізація загине сьогодні вночі», оскільки Іран не виявив жодних ознак прийняття його ультиматуму відкрити Ормузьку протоку до вівторка вечора за вашингтонським часом.

Ціни на нафту різко зросли після того, як США та Ізраїль завдали удару по Ірану наприкінці лютого, що розв’язало конфлікт, який триває вже понад п’ять тижнів, поки Тегеран значною мірою закрив протоку, якою раніше доставлялася приблизно п’ята частина світового обсягу нафти та зрідженого природного газу.

«Проект резолюції не було прийнято через негативний голос постійного члена Ради», – заявив міністр закордонних справ Бахрейну Абдуллатіф бін Рашид аль-Заяні.



ПОСОЛ США ЗАСУДЖУЄ ВЕТО

Посол США в Організації Об’єднаних Націй Майк Вальц засудив вето Росії та Китаю, заявивши, що воно стало «новим мінімумом», коли закриття Іраном протоки перешкоджало доставці медичної допомоги та поставок до місць гуманітарних криз у Конго, Судані та Газі.

«Ніхто не повинен цього терпіти. Вони тримають світову економіку під дулом зброї. Але сьогодні Росія та Китай це терпіли. Вони стали на бік режиму, який прагне залякати Перську затоку та змусити її підкоритися, навіть коли жорстоко поводиться з власним народом».

Вальтц сказав, що Іран може вирішити «знову відкрити протоку, прагнути миру та виправити ситуацію».

Він додав: «Але до того часу і після цього ми закликаємо відповідальні країни приєднатися до нас у забезпеченні безпеки Ормузької протоки, її захисті, забезпеченні того, щоб вона залишалася відкритою для законної торгівлі, гуманітарних товарів та вільного переміщення товарів з усього світу».

Франція засудила вето.

«Метою було заохотити суто, чисто оборонні заходи для забезпечення безпеки протоки без переходу до ескалації», – сказав її посол в ООН Жером Боннафонт.

РОСІЯНИ ТА КИТАЙЦІ КАЖУТЬ, ЩО ТЕКСТ БУВ УПЕРЕДЖЕНИМ

Росія та Китай заявили, що резолюція упереджена проти Ірану, а посланець Китаю в ООН Фу Цун заявив, що прийняття такого проєкту, коли США загрожували виживанню цивілізації, послало б неправильний сигнал.

Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Росія та Китай пропонують альтернативну резолюцію щодо ситуації на Близькому Сході, включаючи морську безпеку.

Посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані високо оцінив кроки Китаю та Росії, заявивши, що «їхні дії сьогодні запобігли використанню Ради Безпеки для легітимізації агресії».

Іравані додав, що особистий посланець Генерального секретаря ООН зараз перебуває в дорозі до Тегерана для проведення консультацій.

Китай та Росія скористалися своїм правом вето, хоча Бахрейн значно послабив свій проєкт після того, як Китай виступив проти санкціонування застосування сили.

Проєкт, представлений на голосування, скасував будь-яке санкціонування застосування сили. Також було виключено чітке посилання на обов’язкове забезпечення виконання, яке було включено до попереднього проєкту.

Натомість текст рішуче закликав держави «координувати зусилля оборонного характеру, відповідно до обставин, щоб зробити свій внесок у забезпечення безпеки судноплавства через Ормузьку протоку».

У ньому також зазначалося, що такий внесок може включати «ескорт торговельних суден», і схвалювалися зусилля «щодо стримування спроб закрити, перешкоджати або іншим чином перешкоджати міжнародному судноплавству через Ормузьку протоку».