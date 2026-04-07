Про основне на вечір сьогоднішнього дня розповів у вечірньому зверненні президент Зеленський.

-Нарада з урядовцями. Прем’єр-міністр та економічний блок уряду. Має бути – і є – чітке наше внутрішнє реагування на нестабільність, якої зараз багато через ситуацію навколо Ірану – ситуацію, що надто довго не вирішується. Фактично всі ринки світу дестабілізовані, і економічні наслідки можуть бути значними. Потрібні наші внутрішні рішення, щоб Україна й на цей час була забезпечена необхідним, і щоб довгостроково ми могли забезпечувати нашу оборону, нашу економіку та соціальні потреби.

Важливо, що є в нас домовленості про постачання пального в Україну, і зараз – за березень і квітень – імпортуються необхідні обсяги. Дякую всім компаніям – і державним, і приватному сектору. Працюємо щодо постачання і з європейськими партнерами, також із країнами Близького Сходу. Це, зокрема, частина нашої нової співпраці: Україна експортує безпеку, і отримуємо необхідне для внутрішньої впевненості та для енергетичної безпеки.

Говорили сьогодні з урядовцями й про те, як підтримати людей в умовах зростання цін – зовнішня нестабільність завжди проявляється в дуже чутливих цінових коливаннях. Уряд має підготувати кроки щодо цього – розраховую на системні рішення».

Готуємо зараз європейську частину наших безпекових пропозицій, які цими тижнями були представлені, прийняті на перемовинах на Близькому Сході та в країнах Затоки. Вони зараз у війні, на жаль. І їхній захист потребував термінової експертизи, термінового реагування. Ми це забезпечили – українська експертиза спрацювала, всі це визнають. Як результат – є довготривалі домовленості про співпрацю, саме про безпекову співпрацю. Так само це потрібно й у Європі. Наступні тижні будуть присвячені саме такій роботі з нашими партнерами у Європі: наші спільні виробництва, наша модернізація оборони, програми фінансування оборони, координація в безпекових діях.

Українські військові беруть участь у консультаціях і щодо того, як далі працюватиме Ормузька протока. Безпечне мореплавство – це глобальна цінність, ми це знаємо по досвіду захисту в Чорному морі. Потрібно, щоб всі у світі це також цінували. Звісно, ситуація зараз може змінюватися щодня – і доволі суттєво, особливо зважаючи на те, що відбувається з Іраном та у відносинах між Європою та Америкою. Але інтереси наші довготривалі – усіх у Європі, передусім це інтерес безпековий.

У наших дипломатів є і відповідний запит від країн Азії, я доручив усе це оперативно пропрацювати. Будуть контакти і з лідерами, і робота на рівні МЗС та на рівні інших міністерств. Головне, щоб ми постійно забезпечували Україні реальні можливості для захисту.