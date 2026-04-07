Міністерство закордонних справ України з огляду на суспільний резонанс щодо призначення почесного консула в Домініканській Республіці провело додаткову перевірку і відкликало патент Вікторії Якимової. Окрім того, ухвалено рішення про повернення до столиці посла України на Кубі.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Гола і в кокошнику – українців роздратувала новопризначена почесна консулка в Домінікані (ФОТО)

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що, на відміну від консулів України, які входять до складу органів дипломатичної служби, почесні консули не є співробітниками МЗС, не перебувають на державній чи дипломатичній службі, не отримують заробітної плати чи коштів з державного бюджету, не наділені функціями політичного представництва України.

Інститут почесних консулів, які переважно є іноземними громадянами та постійно проживають у відповідних іноземних державах, передбачає добровільну допомогу дипломатичній системі з конкретного вузького кола консульських питань, насамперед у здійсненні функцій консульського захисту громадян України, пояснили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС зазначили, що при відборі кандидатури Вікторії Якимової на посаду почесного консула в місті Ла-Романа (Домініканська Республіка) посол України в Республіці Куба керувався критеріями, визначеними відповідним Порядком МЗС України. Подання містило інформацію про тривале проживання кандидатки в країні, наявність української та іноземної вищої освіти, зокрема диплома магістра з відзнакою, знання мов, досвід державної, аудиторської та адміністративної діяльності, експертизу у сфері цифрових технологій, а також рекомендації щодо професійних і ділових якостей і діяльність із розвитку українсько-домініканських відносин.

“Перевірка, зокрема щодо публічної діяльності та зв’язків з РФ, проводилася із залученням компетентних органів України, заперечень щодо призначення не було”, – підкреслили в МЗС.

Також враховувалися співпраця з посольством, позитивні відгуки української громади та практична діяльність кандидата, зокрема організація консульських виїздів, заходів солідарності з Україною, благодійних ініціатив і взаємодії з політичними та культурними колами країни перебування.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що при вивченні кандидатури враховувалися тісна співпраця з посольством України в Республіці Куба та позитивні відгуки української громади в Домініканській Республіці. На той момент кандидатка вже організовувала виїзні консульські обслуговування, заходи солідарності з Україною, благодійні ініціативи, а також зустрічі за участю представників політичних і культурних кіл країни перебування, зокрема міжпарламентські контакти й сприяння створенню групи дружби з Україною.

У лютому 2026 року президент Домініканської Республіки надав екзекватуру для роботи почесного консульства України в м. Ла-Романа. Але через різкий та негативний суспільний резонанс, МЗС здійснило додаткову перевірку всіх обставин та ухвалило рішення відкликати патент, зокрема з урахуванням відкриття цьогоріч у Домініканській Республіці повноцінного посольства України. Крім того, вже ухвалено рішення про повернення до столиці посла України на Кубі та здійснено відповідні кадрові рішення в центральному апараті, – поінформували у міністерстві.

У відомстві також запевнили, що з метою удосконалення функціонування інституту почесних консулів на доручення міністра будуть посилені відповідні нормативні вимоги, проведена перевірка діяльності всіх почесних консульств, за підсумками якої будуть ухвалені рішення про доцільність подальшого функціонування кожного з них.