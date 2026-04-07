Німецькі мери закликали до загальнонаціональної заборони використання роботизованих газонокосарок у нічний час, щоб захистити їжаків та інших дрібних нічних тварин від загибелі або каліцтва в темряві.

Нещодавні дослідження підкреслили загрозу, яку становлять леза газонокосарок для диких тварин, активних між сутінками та світанком, що викликало дедалі більше закликів до регулювання. Їжаки також схильні згортатися в клубок, коли їм загрожує небезпека, а не тікати, що ускладнює їх виявлення датчиками роботизованих газонокосарок.

«Багато тварин активні в садах, особливо у вечірні години. Вони також залежать від цих зелених насаджень у безпосередній близькості від житлових районів», – сказала Клаудія Каліш, віце-президент Німецької федерації міст.

Каліш, мер Люнебурга на півночі Німеччини від Партії зелених, сказала, що міста стали замінниками місць проживання для багатьох ссавців, оскільки забудова та інтенсивне сільське господарство зазіхають на їхні середовища існування.

«Ось чому загальнонаціональна заборона на роботу [газонокосарок] у нічний час є логічним захисним заходом», – сказала вона газетній групі Funke після того, як петиції з аналогічним закликом зібрали десятки тисяч підписів на початку цього року.

Каліш сказала, що компанії, що виробляють автоматизоване садове обладнання, несуть відповідальність за більше зусиль для захисту дикої природи.

«Ми також закликаємо виробників знайти рішення, щоб дрібні тварини більше не перебували під загрозою зникнення через роботизовані газонокосарки», – сказала вона від імені федерації міст.

«Це ключовий крок до захисту тварин та покращення якості життя в місті завдяки біорізноманіттю».

Їжаки з’явилися в червоному списку Міжнародного союзу охорони природи з 2024 року, після скорочення їхньої чисельності щонайменше на 30% за попереднє десятиліття.

Окрім газонокосарок, моторизовані повітродувки та пилососи також можуть бути шкідливими для їжаків, що впадають у сплячку, тоді як до кожного третього збивають транспортні засоби, що є важливим фактором їх різкого скорочення по всій Європі протягом останніх десятиліть.

Дослідники з Оксфордського університету у співпраці з колегами з Данії минулого місяця опублікували дослідження, яке показує, що їжаки чують високочастотний ультразвук, що дає надію на те, що їх можна буде відлякувати від небезпечних доріг за допомогою звукових відлякувачів.

Фахівці з Оксфорда також використовували манекени їжаків для краш-тестів, створені за допомогою 3D-принтерів, для співпраці з промисловістю в надії запровадити схему сертифікації, яка дозволить споживачам вибирати газонокосарки, «дружні до їжаків».