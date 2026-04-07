Румунський тренер Мірча Луческу, що очолював “Шахтар” та “Динамо”, помер у віці 80 років.

Екстренер збірної Румунії перебував у лікарні з кінця березня після того, як потрапив туди внаслідок серцевого нападу.

Напередодні смерті Луческу ввели у стан штучної коми та перевели у відділення інтенсивної терапії після інфаркту міокарда. Врятувати життя тренера лікарям не вдалося, передає Суспільне.

Якою була кар’єра Мірчі Луческу?

Мірча Луческу більшу частину кар’єри футболіста провів у “Динамо” (Бухарест), грав на позиції нападника. У 1965-му форвард перейшов до “Штиїнци”, де провів два сезони, після чого приєднався до “Корвінула”, в якому розпочав тренерську діяльність, поєднуючи її з кар’єрою футболіста.

З 1981 по 1986 року Луческу очолював збірну Румунії з футболу, після чого повернувся до тренерської діяльності на клубному рівні. За наступні 17 років він встиг потренувати дев’ять клубів: румунські “Динамо” та “Рапід”, італійські “Пізу”, “Брешію”, “Реджану” та “Інтер”, а також турецькі “Галатасарай” та “Бешикташ”.

У 2004 році Луческу приєднався до “Шахтаря”, який очолював до 2016 року — з ними виграв вісім титулів чемпіона України, шість Кубків України та Кубок УЄФА у 2009 році. Луческу також став рекордсменом клубу за періодом перебування на посаді головного тренера та взяв участь у найбільшій кількості офіційних матчів (573).

Через чотири роки Луческу повернувся в Україну, однак не заради “Шахтаря” — очолив принципового суперника донеччан “Динамо”. З киянами за трохи більше як три сезони румунський тренер виграв три трофеї, зокрема чемпіонат України у сезоні-2020/21. З “Динамо” за три сезони Луческу провів 126 матчів, у 70 з яких переміг.

У серпні 2024 року очолив збірну Румунії з футболу через 38 років після того, як вперше тренував команду. Залишив посаду Луческу лише у квітні 2026 року після невиходу на ЧС-2026, а також госпіталізації. Крім Румунії, на міжнародному рівні Луческу також очолював національну збірну Туреччини у 2017-2019 роках.