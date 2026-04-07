Російські війська систематично використовують територію Молдови, Румунії, Білорусі та невизнаного Придністров’я для прольоту своїх ударних безпілотників.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, окупанти спеціально прокладають маршрути за межами України, щоб дрони оминали зони роботи нашої ППО.

“Противник для прольотів використовує територію Молдови, невизнаного Придністров’я, Румунії й Білорусі. Це вже факт залишається фактом. Неодноразово ми повідомляли про те, що російські дрони навіть не через територію України прямують, обходячи потенційні зони ураження своїх дронів”, — наголосив Юрій Ігнат.

Особливу роль у цій схемі відіграє Білорусь, де ворог, імовірно, використовує наземну інфраструктуру для підсилення керованості БПЛА. Юрій Ігнат зазначив, що на території сусідньої держави можуть бути встановлені спеціальні вишки з ретрансляторами, які роблять російські дрони стійкішими до українських засобів радіоелектронної боротьби.

“Для того щоб зробити їх більш стійкими до подавлення РЕБ, щоб більше засобів пролітало, противник, ймовірно, може використовувати допомогу сусідньої держави, щоб дрони долітали безперешкодно”, — зауважив він.

Також у Повітряних силах зафіксували, що російські безпілотники часто прямують до західних областей України безпосередньо вздовж кордону з Білоруссю. Хоча точна локація пунктів управління на території сусідньої країни залишається закритими даними, але на території Білорусі, ймовірно, є вишки з ретрансляторами, які допомагають росіянам керувати їхніми безпілотниками.

При цьому він підкреслив, що українська розвідка детально відстежує ці процеси.

