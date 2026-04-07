У Міністерстві закордонних справ РФ попередили держави Балтії про “наслідки” у разі надання неба для ударів України по російських портах на Балтійському морі.

Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, яку цитують російські пропагандистські ЗМІ, пише «Апостроф».

Вона зазначила, що Росія вже “зробила попередження”, якщо буде надано дозвіл використовувати Україні свій повітряний простір для ударів по території РФ.

“Москва зробила спецпопередження країнам Балтії на рішення відкрити небо для прольоту українських БПЛА під час атак на РФ”, — заявила речниця відомства.

Захарова наголосила, що Росія відповість країнам Балтії, якщо вони не дослухаються до попередження.

Раніше аналогічні висловлювання лунали від речника Кремля Дмитра Пєскова.

У російському інформаційному просторі почала ширитися інформація після перших випадків потрапляння українських безпілотників, що летіли атакувати порти РФ на Балтійському морі, що це нібито пов’язано з наданням свого повітряного простору для прольоту.

На це у Латвії заявили, що Росія почала дезінформаційну кампанію на відповідну тему, та висловили Москві протест з цього приводу

Також в Естонії заперечили російські звинувачення про “надання дозволу Україні”.

В МЗС України перепросили у західних партнерів за інциденти та заявили, що дрони найімовірніше заблукали під впливом російських засобів РЕБ.

