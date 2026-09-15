У соцмережах гендиректор державної “Укрпошти” Ігор Смілянський заявив, що “сьогодні вирішувати, доставляти підозру від Генпрокурора чи ні, буде Укрпошта. А то щось забули, хто в нас такі глобальні проблеми вирішує “. Але попри цю заяву ось позиція компанії щодо всіх питань.

Офіційна Позиція АТ « Укрпошта»

Учора в соціальних мережах Генерального прокурора України Р. Кравченка, відстороненого на той момент Президентом України Володимиром Зеленським від виконання обов’язків, з’явилася інформація щодо направлення до НАБУ та САП підозри шляхом відправлення рекомендованого листа через АТ «Укрпошта». У зв’язку з численними запитами повідомляємо про наступне:

1. Генеральний прокурор України (на момент відправлення листа, а саме 13 вересня 2026 року) стверджує в соціальних мережах, що відправив підозру керівникам НАБУ та працівникам САП. Водночас у наданих у соціальних мережах фотокопіях чеків оплата за ці відправлення була здійснена готівкою безпосередньо у відділенні, а не в безготівковому порядку, як це визначено договором між АТ «Укрпошта» та Офісом Генерального прокурора та, зокрема, передбачено Бюджетним кодексом України в частині фінансування видатків на діяльність ОГПУ як бюджетної установи.

2. Учора Генеральна прокуратура оприлюднила заяву, де зазначила, що в межах цього кримінального провадження жодній особі, зокрема керівнику антикорупційного органу, про підозру в передбаченому КПК України порядку не повідомлялося. Правові підстави для цього відсутні. Заяви про нібито підозру були позбавлені юридичного сенсу.

3. Таким чином, для з’ясування правової позиції АТ «Укрпошта» сьогодні будуть здійснені дії для перевірки обставини оформлення зазначених поштових відправлень. Товариство звернулося за необхідними офіційними роз’ясненнями. Подальше опрацювання цих відправлень здійснюватиметься виключно відповідно до вимог законодавства, Правил надання послуг поштового зв’язку та встановлених процедур.

Усі дії АТ «Укрпошта», попри певні правові невизначеності, викликані поточною ситуацією, будуть здійснені у чіткій відповідності до законодавства.

Також нагадуємо, що таємниця листування захищається ст. 31 Конституції України та ст. 163 Кримінального кодексу України. Під час розкриття інформації та надання коментарів із цього питання АТ «Укрпошта» має керуватися своїм обов’язком щодо збереження таємниці листування.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, У Генпрокуратурі заявили, що нам все наснилося – підозри Кривоносу не було, Кравченко спростовує – з квитанціями