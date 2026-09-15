За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва повідомлено про підозру начальнику Миколаївського міського полігону твердих побутових відходів КП «Миколаївкомунтранс».

Посадовцю інкримінують неналежне виконання службових обов’язків, що завдало тяжких наслідків державним інтересам, та забруднення атмосферного повітря шкідливими для довкілля речовинами внаслідок порушення спеціальних правил, що створило небезпеку для довкілля (ч. 1 ст. 241, ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, начальник полігону твердих побутових відходів, не забезпечив належного контролю за його безпечною експлуатацією, охороною території та дотриманням протипожежного режиму.

Унаслідок неналежного виконання ним службових обов’язків на території полігону у Миколаївському районі виникла та поширилася пожежа. Вогонь охопив близько 3000 кв. м твердих побутових відходів.

Тривале горіння спричинило викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що створило небезпеку для довкілля.

Розмір завданої атмосферному повітрю шкоди становить понад 700 тис грн.

За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до п’яти років.