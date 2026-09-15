Про очікування від цієї зими говорити не будемо, але про можливість запастися домашньою консервацією нагадаємо. І асортимент вмісту закаток можна розширити. Наприклад – зварити борщову заправку. Навіть якщо взимку очікуваного дефіциту всього не буде, такі баночки вам дуже знадобляться.
Рецептів такої борщової заправки є немало, ІншеТВ пропонує вам варіант, який був опублікований у ТГ Консервація та кулінарія”. Отже:
Заправка для борщу «Торчин по-домашньому»
Інгредієнти:
Буряк – 2 кілограми
Цибуля ріпчаста – 0,5 кілограма
Перець червоний солодкий – 0,5 кілограма
Морква – 0,5 кілограма
Сік томатний – 0,5 мл
Перець гіркий стручковий – 1 штука
Часник – 5 зубчиків
Оцет 3% – 0,25 склянки
Олія (соняшникова) – 1 склянка
Цукор – 0,5 склянки
Сіль – 0,5 столові ложки
Приготування:
1. Всі овочі, зазначені вище миємо, чистимо, ріжемо, а потім нам буде потрібна допомога м’ясорубки – пропустимо всі інгредієнти через неї.
2. Тепер додамо олію, цукор, оцет, посолимо і поставимо на вогонь приблизно на годинку.
3. Після того, як овочі для нашої заправки зварилися, розкладемо її по баночках
Звичайно, банки і кришки треба перед тим простирилізувати.