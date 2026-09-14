В Офісі Генпрокурора ближче до ночі вийшли з офіційною заявою:

“У зв’язку з поширенням заяви про нібито повідомлення про підозру одному із керівників антикорупційних органів повідомляємо: така інформація не відповідає дійсності

У межах цього кримінального провадження жодній особі, зокрема керівнику антикорупційного органу, про підозру у передбаченому КПК України порядку не повідомлялося. Правові підстави для цього відсутні. Заяви про начебто підозру були позбавленими юридичного сенсу.

Відтак, відповідні відмітки в ЄРДР про повідомлення про підозру були скасовані”.

У той же час Руслан Кравченко, відсторонений від посади президентом, видав чергове повідомлення, в якому стверджує:

“Сьогодні «ходоки» від НАБУ – за моїми даними Олександр Абакумов – навідалися до керівництва ДБР та Офісу Генерального прокурора з вимогою за будь-яку ціну скасувати повідомлення про підозру Семену Кривоносу.

Однак законне процесуальне рішення не скасовується кулуарними домовленостями. Якщо повідомлення про підозру було належно направлене і це підтверджено відповідними поштовими квитанціями (фото додаю), будь-яка спроба його скасувати або прибрати відомості з ЄРДР матиме ознаки політичного та протиправного втручання.

І жодне політичне рішення не здатне скасувати докази. Воно не звільняє директора НАБУ від обов’язку відповісти перед суспільством на конкретні запитання щодо власної доброчесності. Сьогодні Семен Кривонос цієї відповіді намагався уникнути, сховавшись за політичним рішенням президента”.