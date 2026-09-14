Нагадаємо, Руслан Кравченко до призначення Генпрокурором очолював ДПС України. І тепер, після сьогоднішньої його скандальної войовничої відставки, президент Зеленський поставив перед очільником уряду Сергієм Корецьким питання про ревізію спадку Кравченка у Податковій службі.

“І треба перевірити, що відбувається в податковій службі та інших та чи є реальна робота на бюджет держави на сто відсотків. Має бути чесна робота. Я попросив Прем’єр-міністра, попросив міністра фінансів перевірити це”, – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

І сьогодні ж ввечері очільник уряду Сергій Корецький повідомив, що уряд припинив повноваження Лесі Карнаух як виконуючої обовʼязків Голови Державної податкової служби.

Міністру фінансів доручено внести на наступне засідання Уряду кандидатури на посаду керівника ДПС або особи, яка виконуватиме його обов’язки.

Леся Карнаух очолювала Податкову службу з червня 2025 року. До свого призначення вона була заступницею Руслана Кравченка, коли він очолював Податкову.