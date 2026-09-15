Президент США Дональд Трамп сьогодні заявив, що Україна та Росія нібито погодилися на енергетичне перемир’я між країнами. Однак, диктатор РФ Володимир Путін не хоче укладати таку угоду до зими

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За словами джерела, знайомого з позицією, Москва і Київ відновили переговори про можливе припинення вогню в енергетичному секторі.

Однак ряд інших співрозмовників, знайомих з позицій Кремля, сказали, що “Путін не хоче укладати угоду до зими”. Причина в тому, що, на думку диктатора, атаки Росії з енергетичної інфраструктури України можуть посилити тиск на Київ з метою змусити Україну піти на поступки.