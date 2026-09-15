Лідери націоналістичних партій Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії підписали угоду про спільний тиск на британський уряд з вимогою не блокувати референдуми щодо незалежності. Вони заявили, що “час Вестмінстера добігає кінця”, повідомляє The Independent, пише УНН.

Меморандум у Кардіффі підписали лідер Шотландської національної партії Джон Суїнні, лідер Plaid Cymru Рун ап Йорверт та віцепрезидентка Sinn Féin Мішель О’Ніл. Вони закликали Лондон “підготуватися, спланувати та сприяти конституційним змінам”.

Наші країни мають право на самовизначення. Жоден уряд Вестмінстера не має права блокувати демократію чи підривати принцип, що наш народ сам вирішуватиме своє майбутнє – йдеться в угоді.

Суїнні заявив, що референдум про незалежність Шотландії має відбутися протягом наступних 5 років, а нинішній прем’єр-міністр Енді Бернем, на його думку, стане останнім главою уряду, який керуватиме Великою Британією в її нинішньому складі.

У спільній заяві партії наголосили, що вперше Шотландію, Уельс та Північну Ірландію очолюють перші міністри, які підтримують незалежність від Сполученого Королівства. Вони назвали це свідченням наближення конституційних змін.

Даунінг-стріт відкинув вимоги націоналістів. Речник прем’єра заявив, що Бернем “твердо вірить у Союз” і зосередиться на економічних проблемах країни, а не на нових референдумах щодо незалежності.