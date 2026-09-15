Президент США Дональд Трамп заявив, що країни, які не допомагали у війні проти Ірану повинні компенсувати Сполученим Штатам витрати на захист нафтових перевезень через Ормузьку протоку. Про це Трамп у понеділок, 14 вересня, написав у своїй соцмережі Truth Social, передає Кореспондент.

За його словами, Вашингтон роками бере на себе основний тягар забезпечення безпеки в цьому регіоні. Інші держави при цьому користуються цим захистом, не надаючи США ні фінансової, ні військової допомоги.

“Нафта тече через Ормузьку протоку. Країни світу, які нам нічим не допомогли, повинні і будуть відшкодовувати Сполученим Штатам Америки витрати, коли ця конфліктна афера завершиться. Ми робимо це набагато більше для інших, ніж для себе, і так триває вже поколіннями!”, – написав Трамп.