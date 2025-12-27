У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП наразі не проводять обшуки у народного депутата України Юрія Корявченкова, повідомили в НАБУ.

Корявченков – “Юзік” з “Кварталу 95”. Є інформація, що прослушку в його кабінеті встановила одна з нардепок. Прослуховували його довгий час.

Найбільший масив прослуховувань — з кабінету Кісєля, голови комітету Ради з питань транспорту та інфраструктури, він теж із “Слуги народу” і з Кривого Рогу.

Прослушка працювала більше двох років. Також у НАБУ є записи з камери, яку носив задля фіксації нардеп, агент НАБУ. На плівках фігурують більше 40 народних депутатів.

Питання: за 2 роки нічого не наслухали? Чому це все підіймається тільки зараз?