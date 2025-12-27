Співробітники Управління державної охорони чинять спротив працівникам НАБУ під час здійснення слідчих дій у комітетах Верховної Ради України. Доступ детективам обмежують зі сторони Європейської площі в Києві, заявили в НАБУ.

“Зазначимо, що перешкоджання проведенню слідчих дій є прямим порушенням закону”, – заявили у НАБУ.

У пабліках пишуть, що НАБУ проводить обшуки у народних депутатів “Слуги народу” Кісєля, Корявченкова та ін.

Корявченков – “Юзік” з “Кварталу 95”. Є інформація, що прослушку в його кабінеті встановила одна з нардепок. Прослуховували його довгий час.

Найбільший масив прослуховувань — з кабінету Кісєля, голови комітету Ради з питань транспорту та інфраструктури

Прослушка працювала більше двох років. Також у НАБУ є записи з камери, яку носив задля фіксації нардеп, агент НАБУ. На плівках фігурують більше 40 народних депутатів.

Питання: за 2 роки нічого не наслухали? Чому це все підіймається тільки зараз?