Хоч у січні холодно і мало світла, це чудовий час для планування літніх квітників. Насіння можна посіяти вдома, забезпечивши його необхідними теплом і світлом.

Для цього потрібне наступне обладнання: підігрівні піддони, лампи для розсади або тепле підвіконня, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Які квіти можна садити у січні?

Бегонія

Насіння сіють з середини січня на поверхню компосту, не присипаючи. Тримають при 21 – 24 градусах у теплиці чи під плівкою і підтримують вологість. Проростання може тривати до 5 тижнів, пересаджують після заморозків.

Герань

Насіння сіють у касети з ґрунтом, присипавши тонким шаром компосту або вермікуліту. Оптимальна температура 21 – 24 градуси. Після появи перших листків пересаджують у горщики, а на вулицю – після загартування та завершення заморозків.

Сіяні в січні герані зацвітуть вже в травні / Фото Steffen Hauser / botanikfoto / Alamy Stock Photo

Ісландський мак

Можна сіяти прямо на вулиці, коли ґрунт стає придатним, або в холодну теплицю. Насіння кладуть на поверхню компосту, без загортання.

Використання біорозкладних горщиків зменшує пошкодження коренів при пересадці / Фото Adam Yee / Shutterstock

Лобелія

Це півтвердолюбні однорічники. Насіння дуже дрібне, сіють на поверхню компосту, не присипаючи. Тримають при 18 – 24 градусах, проростає 2 – 3 тижні. Пересаджують у горщики і висаджують після заморозків.

Петунія

Насіння дрібне, сіють наприкінці січня в теплих регіонах. Тримають при 18 – 24 градусах, після появи сходів пересаджують у горщики.

Літні квіти потребують регулярного видалення відцвілих суцвіть / Фото Future

Ротики

Сіють за 6 -10 тижнів до останніх заморозків. Насіння розташовують на поверхні компосту, тримають при 20 – 24 градусах у теплиці. Проростає 2 – 3 тижні. Підрізання і видалення відцвілих квіток стимулює повторне цвітіння.

Ротики садові теж можна сіяти у січні / Фото Pexels

Чина запашна (горошок духмяний)

Насіння садять у глибокі горщики або контейнерні системи, на глибину близько 2,5 сантиметра. Тримають у теплі 15 – 16 градусів. Молоді пагони прищипують після 3 пар листків, щоб отримати кущисті рослини. Ці прості кроки допоможуть отримати раннє і пишне літнє цвітіння навіть у холодний січень.

