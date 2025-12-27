Керівник збройних сил Швейцарії Томас Зюсслі заявив про критичну неготовність країни до масштабних воєнних загроз. За його словами, наразі армія здатна протидіяти лише кібератакам та нападам на інфраструктуру з боку недержавних суб’єктів. Слова Зюсслі передає Reuters, пише УНН.

Зюсслі підкреслив, що в разі реальної надзвичайної ситуації лише третина швейцарських солдатів буде повністю екіпірована. Попри плани модернізації артилерії та закупівлю винищувачів F-35A, армія стикається зі значними прогалинами в оснащенні та дефіцитом бюджетних коштів.

Ми не можемо захиститися від загроз на відстані або навіть від повномасштабного нападу на нашу країну – повідомив Зюсслі в інтерв’ю виданню NZZ.

Глава армії зазначив, що в швейцарському суспільстві зберігається хибне переконання, ніби нейтралітет гарантує безпеку. Він наголосив, що нейтралітет має цінність лише тоді, коли країна може захистити його зброєю.

Наразі Швейцарія витрачає на оборону близько 0,7% ВВП і планує збільшити цей показник до 1% лише до 2032 року. За таких темпів збройні сили будуть повністю готові до ведення війни лише до 2050 року. Зюсслі назвав цей термін неприпустимим з огляду на зусилля росії дестабілізувати Європу.