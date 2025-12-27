Росія передала Білорусі третю партію своїх винищувачів Су-30СМ2. Про це повідомило білоруське міноборони, пише Кореспондент.

Точну кількість переданих літаків не розкривають. Водночас у відкритому доступі з’явилися фотографії щонайменше двох винищувачів, імовірно зроблені ще на території одного з російських аеропортів. За попередніми даними, йдеться про літаки з бортовими номерами “13” та “14”.

Це вже третя поставка Су-30СМ2 для Білорусі у 2025 році. Перша пара винищувачів із червоними номерами “09” і “10” прибула на 61-шу винищувальну авіаційну базу в Барановичах у травні.

Друга партія з бортовими номерами “11” та “12” була передана у серпні.

Нинішня поставка продовжує планове оновлення авіапарку білоруських ВПС.

Мінську раніше передали вісім літаків попередньої модифікації Су-30СМ, зібраних на Іркутському авіаційному заводі в Росії.